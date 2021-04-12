Россиянки начали экономить на красоте

В первом квартале 2021 года средний чек по банковским операциям в сегменте "красота" снизился. Причём снижение показателя обеспечили женщины, а вот мужчины стали платить больше, чем год назад, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

Итак, средний чек по всем операциям из раздела "красота" снизился на 2,8%, до 3 350 рублей. Если владелица карты женщина, он составил 2 871 рубль, что на 2,6% ниже, чем год назад. Средний "мужской" чек вырос на 1,9%, до 4 525 рублей.

Как видно, мужчины тратят на "красоту" по-крупному, но таких покупок у них в разы меньше, чем у женщин — общая сумма женских трат превышает расходы с мужских банковских карт. Так, общая сумма женских расходах в магазинах косметики в два раза больше. Хотя "мужские" покупки здесь обходятся в гораздо большие суммы. Возможно, часть из них осуществляется в качестве подарков для женщин.

Также стоит отметить, что средний "женский" чек в парикмахерских и салонах красоты превышает среднюю "мужскую" покупку. Впрочем, не исключено, что данные не столь репрезентативны, поскольку мужчины реже расплачиваются здесь картой.