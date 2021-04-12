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Россиянки начали экономить на красоте

Экономика » Финансы » Деньги

В первом квартале 2021 года средний чек по банковским операциям в сегменте "красота" снизился. Причём снижение показателя обеспечили женщины, а вот мужчины стали платить больше, чем год назад, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

Россиянки начали экономить на красоте

Итак, средний чек по всем операциям из раздела "красота" снизился на 2,8%, до 3 350 рублей. Если владелица карты женщина, он составил 2 871 рубль, что на 2,6% ниже, чем год назад. Средний "мужской" чек вырос на 1,9%, до 4 525 рублей.

Как видно, мужчины тратят на "красоту" по-крупному, но таких покупок у них в разы меньше, чем у женщин — общая сумма женских трат превышает расходы с мужских банковских карт. Так, общая сумма женских расходах в магазинах косметики в два раза больше. Хотя "мужские" покупки здесь обходятся в гораздо большие суммы. Возможно, часть из них осуществляется в качестве подарков для женщин.

Также стоит отметить, что средний "женский" чек в парикмахерских и салонах красоты превышает среднюю "мужскую" покупку. Впрочем, не исключено, что данные не столь репрезентативны, поскольку мужчины реже расплачиваются здесь картой.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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