Эксперт перечислил возможные финансовые потрясения

"Пробка" в Суэцком канале подтвердила в очередной раз, что "чёрные лебеди" неистребимы и новые финансовые потрясения случаются часто и даже на пустом месте. О возможных новых "чёрных лебедях" агентству "Прайм" рассказал главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.

В первую очередь эксперт отметил такой крупный вызов, как высокая инфляция, вызванная низкими процентными ставками в США, Евросоюзе и Китае. Беда в том, что ускорение инфляции в этих странах приведёт к повышению ставок, и в итоге инвесторы начнут переводить капитал из развивающихся стран в развитые, в том числе из России.

Это окажет существенное давление на курс рубля, поскольку иностранные инвесторы владеют примерно 20% облигаций федерального займа (ОФЗ). Выход инвесторов из ОФЗ вызовет ослабление российской валюты.

Ещё одним риском, по словам Мкртчяна, является оживление на рынке сланцевой нефти. Добыча американской сланцевой нефти становится прибыльной, начиная с $40-45 за баррель. Учитывая текущие цены на нефть, к лету ожидается значительный рост предложения на нефтяном рынке, что приведёт к откату цен до $50 за баррель. Сокращение валютной выручки от экспорта нефти и газа негативно скажется на валютном балансе и на курсе рубля.

Также эксперт отметил такого возможного "чёрного лебедя" как международные конфликты. Пандемия и политическая скованность в США и Евросоюзе создала идеальные условия для эскалации горячих точек, в том числе в Нагорном Карабахе и на Донбассе.

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