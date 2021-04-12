Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Турпутёвки для россиян могут подорожать
Барселона может открыться для россиян в конце лета
Банки подсели на "иглу льготных кредитов"
Найденные в янтаре моллюски возрастом 100 млн лет были пресноводными
ВШЭ назвала единственный способ снизить пенсионный возраст
14-летний подросток из Подмосковья погиб, вдыхая газ
Японцы выступают против проведения Олимпиады в Токио
Хазин предупредил о скором обвале фондового рынка США
Стало известно, в каких регионах больше всего малого бизнеса

Эксперт перечислил возможные финансовые потрясения

Экономика » Финансы

"Пробка" в Суэцком канале подтвердила в очередной раз, что "чёрные лебеди" неистребимы и новые финансовые потрясения случаются часто и даже на пустом месте. О возможных новых "чёрных лебедях" агентству "Прайм" рассказал главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.

Эксперт перечислил возможные финансовые потрясения

В первую очередь эксперт отметил такой крупный вызов, как высокая инфляция, вызванная низкими процентными ставками в США, Евросоюзе и Китае. Беда в том, что ускорение инфляции в этих странах приведёт к повышению ставок, и в итоге инвесторы начнут переводить капитал из развивающихся стран в развитые, в том числе из России.

Это окажет существенное давление на курс рубля, поскольку иностранные инвесторы владеют примерно 20% облигаций федерального займа (ОФЗ). Выход инвесторов из ОФЗ вызовет ослабление российской валюты.

Ещё одним риском, по словам Мкртчяна, является оживление на рынке сланцевой нефти. Добыча американской сланцевой нефти становится прибыльной, начиная с $40-45 за баррель. Учитывая текущие цены на нефть, к лету ожидается значительный рост предложения на нефтяном рынке, что приведёт к откату цен до $50 за баррель. Сокращение валютной выручки от экспорта нефти и газа негативно скажется на валютном балансе и на курсе рубля.

Также эксперт отметил такого возможного "чёрного лебедя" как международные конфликты. Пандемия и политическая скованность в США и Евросоюзе создала идеальные условия для эскалации горячих точек, в том числе в Нагорном Карабахе и на Донбассе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кто такие "черные лебеди"? Нассим Талеб - философия и цитаты
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Найденные в янтаре моллюски возрастом 100 млн лет были пресноводными
ВШЭ назвала единственный способ снизить пенсионный возраст
14-летний подросток из Подмосковья погиб, вдыхая газ
Украине светит только моральная поддержка со стороны США
Японцы выступают против проведения Олимпиады в Токио
Хазин предупредил о скором обвале фондового рынка США
Стало известно, в каких регионах больше всего малого бизнеса
"Авангард" подал 30 протестов на судейство в серии с "Ак Барсом"
Когда пожилым людям нужно обращаться к гериатру?
Посольство КНР напомнило шведам о розах, глине и "почтительной стране"
Популярное
Мир. Новости мира
Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа

Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.

Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Общество
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Силовые структуры
Коротченко: "Войска уже в пути. Будем брать Киев"
Новости Украины
Капитан ВМС США рассказал, когда Украина вернёт Крым и Донбасс
Игорь Буккер Политкорректность - дитя фейковых известий Игорь Буккер Любовь Степушова Британия снова захотела стать Великой. Как этого не допустить Любовь Степушова Усам Оздемиров Откроет ли Запад новый экологический фронт? Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
Российский шоу-бизнес
Аллу Пугачёву не узнали на необработанном в фотошопе снимке
Кто на самом деле "рулит" американским президентом?
Мир. Новости мира
Кто на самом деле "рулит" американским президентом?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников