США испугались цифрового юаня

Администрация президента США Джо Байдена собирает данные о планах Китая относительно использования цифрового юаня. Отдельные официальные лица боятся, что китайская цифровая валюта может ослабить роль американского доллара в мире, сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, Министерство финансов, Госдепартамент, Пентагон и Совет национальной безопасности при Белом доме пытаются "понять, какие могут быть последствия" от появления цифрового юаня. Они опасаются, что его использование станет одним из элементов в "долгосрочных попытках лишить доллар роли основной резервной валюты в мире".

Американские власти интересует, можно ли будет с помощью цифрового юаня обойти санкции. Особенно они заинтересованы в последствиях для мировой финансовой системы в долгосрочной перспективе.

Пока администрация не планирует "каких-либо мер для противодействия угрозам со стороны цифровой валюты Китая". При этом Вашингтон стал задумываться о "возможности создания цифрового доллара". Ранее конгрессмены обратились к Федеральной резервной системе и Министерству финансов с вопросом о такой возможности.

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