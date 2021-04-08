СП: 73 млрд рублей на развитие Северного Кавказа ушли в никуда

За всё время своей работы институты развития Северного Кавказа получили из бюджета около 73 млрд рублей, но регион остался хронически убыточным. К таким выводам пришла Счётная палата.

Госаудиторы считают, что выделенные деньги не помогли ни региону в целом, ни отраслям, выбранным для поддержки. Более того, как заявила аудитор Светлана Орлова, статистический анализ показал отрицательный эффект на темпы роста экономики — минус 2,6%.

В ходе проверки была изучена деятельность акционерных обществ "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа", региональных корпораций развития, работающих в Дагестане, Ингушетии и Чечне. Кроме того, проверка проводилась в Агентстве инвестиционного развития Ставрополья, Минэкономразвития, Минфина и Министерства по делам Северного Кавказа, упразднённого годом ранее.

Счётная палата обратила внимание на непоследовательное и непродуманное управление институтов развития Северного Кавказа. Так, госорганизации выставляли нереалистичные коэффициенты эффективности и не выполняли свои же планы.

Например, "Курорты Северного Кавказа" собирались создать инновационный медицинский кластер. Но позднее он был исключён из программы, а на разработку идеи уже потратили 2 млрд рублей.

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