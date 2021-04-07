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Как давать в долг и возвращать деньги с процентами

Экономика » Финансы » Инвестиции

Каждый россиян хоть один раз в жизни давал деньги в долг знакомым или родственникам и чаще всего это заканчивалось печально: долг не возвращали, а отношения портились. О том, как давать в долг и получать с этого проценты, агентству "Прайм" рассказала финансовый советник Анна Харченко.

Как давать в долг и возвращать деньги с процентами

По её словам, довольно сложно давать деньги в долг под проценты, особенно близким людям, а ведь можно положить их на тот же банковский вклад и получить небольшой, но доход при гарантии возврата средств.

Можно заработать гораздо больше на рынке ценных бумаг. Деньги будут храниться у брокера, который является профессиональным участником рынка и имеет лицензию Центробанка.

"Брокеры — это не жадные рвачи из фильма "Волк с Уолл-стрит". Это всем знакомые Сбер, Альфа, ВТБ, Тинькофф и другие финансовые компании, а точнее, их инвестиционные подразделения", — пояснила специалист.

С их помощью можно дать в долг государству или компаниям и заработать от 5% до 9% годовых, купив облигации. Причём давать в долг можно, имея и небольшие суммы. Минимальная стоимость облигаций составляет всего 1 000 рублей.

Ещё больший доход можно получить на акциях. В этом случае инвестор не даёт в долг, а покупает часть компании. Здесь можно заработать от 10% до 30%.

Харченко считает, что возможность зарабатывать деньги на бирже поможет изменить мышление, погасить кредиты и выбраться из порочного круга жизни "от зарплаты до зарплаты".

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