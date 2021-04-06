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Банки не будут объяснять причину отказа в выдаче кредита

Экономика » Правила игры » Законодательство

Госдума отклонила законопроект, который обязывал банки объяснять несостоявшимся заёмщикам, почему им отказали в выдаче кредитов. Против такой обязанности выступили комитет Госдумы по финансовому рынку и правительство.

Банки не будут объяснять причину отказа в выдаче кредита

Отклонённый законопроект внесли депутаты Народного Харала (парламента) Калмыкии. Его авторы ссылались на то, что зная о причинах отказа в выдаче кредита, заёмщик может устранить их, поскольку не всегда знает о "проблемах".

Комитет Госдумы по финансовому рынку посчитал, что реализация идеи поставит под угрозу коммерческую тайну, например, в части так называемых "скоринговых" моделей, которые используют банки для оценки платёжеспособности потенциальных заёмщиков.

Ранее на необходимость защитить "скоринговые" модели указывал Конституционный суд России. Их защита позволяет снижать риск невозврата кредита.

Выступая против законопроекта, правительство также ссылалось на то, что кредитный договор не является публичным, а потому банки не обязаны заключать его с каждым, кто обратится за займом.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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