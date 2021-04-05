Налоговый вычет — идеальный способ уменьшить налоговую нагрузку

Россияне постоянно жалуются на то, какие высокие налоги приходится платить. О том, как гражданам снизить налоговую нагрузку, "Правде.Ру" рассказал адвокат, председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты России Артём Кирьянов.

По его словам, в России достаточно большое количество видов налоговых вычетов, которые позволяют снизить налоговую нагрузку. Выделяются такие виды как стандартные, социальные, имущественные и так далее.

Основными можно считать налоговые вычеты на обучение, на лечение и на недвижимость. Первые два относятся к социальным (к ним вскорости прибавится налоговый вычет на спорт), третий — к имущественным.

Ежегодно освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) можно до 120 тысяч рублей. То есть, снизить свою налоговую нагрузку на 15,6 тысячи рублей. В эту сумму можно включить расходы на лечение, обучение и спорт.

При покупке квартиры сумма, не облагаемая налогом, больше — до 2 млн рублей. Если квартира покупается по ипотеке — до 3 млн рублей. Стоит отметить, что налоговый вычет при покупке недвижимости можно получить только один раз в жизни.

По мнению Кирьянова, налоговый вычет проще всего оформлять через работодателя, хотя можно и самому обратиться в налоговую службу. Также адвокат напомнил, что в настоящее время власти пытаются упростить получение налоговых вычетов: "анонсирован формат сбора чеков в электронном виде", которые можно будет представить налоговой и "не плодить какую-то гору бумаги".

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