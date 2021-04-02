У каждого пятого россиянина не хватает денег на еду

Исследование заведующей лабораторией аграрной политики Института Гайдара Натальи Шагайды свидетельствует о том, что в России примерно каждый пятый житель недоедает. Её выводы опубликованы на сайте института.

Эксперт считает, что из-за падения реальных доходов и роста числа людей, живущих за чертой бедности, около 20% населения страны живёт впроголодь. Большая часть из них — дети. По её оценкам, рацион этих россиян составляет 66-78% от нормы потребления продуктов, когда нормальным считается не менее 85%. Данные рассчитаны, исходя из того, что в декабре 2020 года объём продуктов, купленный россиянами, был на 12% меньше, чем в декабре 2012 года.

Решить эту проблему можно, разработав специальную программу продовольственной помощи малоимущим стоимостью 400 млрд рублей ежегодно. Причём Шагайда обращает внимание на то, что продовольственные программы поддержки существуют не только в развивающихся странах, но и в развитых.

В частности, в США более 60% всего аграрного бюджета приходится на программы продовольственной помощи. Самая крупная из 15 программ — SNAP предназначена для населения с низкими доходами. Ею пользуются от 11% до 15% американцев (37,8 млн человек). По данным Минсельхоза США, каждый четвёртый гражданин пользуется хотя бы одной программой поддержки.