Центробанк РФ принял решение ограничить максимальный размер комиссии, которую взимают банки с торгово-сервисных предприятий за операции в "Системе быстрых платежей". Принятое решение заработает с 1 октября 2021 года.
В относительном выражении в "Системе быстрых платежей" (СБП) действуют следующие ограничения — 0,4-0,7% от суммы операции в зависимости от вида деятельности торговой точки. При этом в абсолютном выражении ограничения не установлены.
С 1 октября 2021 года банки не смогут взимать с магазинов более 1 500 рублей за одну операцию, даже если она настолько крупная, что 0,4-0,7% превышают эту сумму.
Как считает ЦБ, ограничения по абсолютной величине комиссии позволят компаниям сократить издержки при продаже товаров на крупные суммы.
В сообщении ЦБ подчёркивается, что аналогичные ограничения будут распространены и по платежам в пользу самозанятых.
Центробанк напоминает, что для физических лиц платежи за любые товары и услуги в СБП остаются бесплатными.
СБП запущена в феврале 2019 года. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона.
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