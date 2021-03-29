ЦБ запретит банкам взимать с магазинов более 1 500 рублей

Центробанк РФ принял решение ограничить максимальный размер комиссии, которую взимают банки с торгово-сервисных предприятий за операции в "Системе быстрых платежей". Принятое решение заработает с 1 октября 2021 года.

В относительном выражении в "Системе быстрых платежей" (СБП) действуют следующие ограничения — 0,4-0,7% от суммы операции в зависимости от вида деятельности торговой точки. При этом в абсолютном выражении ограничения не установлены.

С 1 октября 2021 года банки не смогут взимать с магазинов более 1 500 рублей за одну операцию, даже если она настолько крупная, что 0,4-0,7% превышают эту сумму.

Как считает ЦБ, ограничения по абсолютной величине комиссии позволят компаниям сократить издержки при продаже товаров на крупные суммы.

В сообщении ЦБ подчёркивается, что аналогичные ограничения будут распространены и по платежам в пользу самозанятых.

Центробанк напоминает, что для физических лиц платежи за любые товары и услуги в СБП остаются бесплатными.

СБП запущена в феврале 2019 года. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона.