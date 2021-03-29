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Россияне начали доверять бесконтактным банкоматам

Экономика » Финансы » Банки

Данные исследования АО Банк "Русский Стандарт" показывают, что россияне стали больше доверять бесконтактным банкоматам и чаще ими пользоваться.

Россияне начали доверять бесконтактным банкоматам

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование банка, доля операций, проведённых через бесконтактные банкоматы, по итогам 2020 года увеличилась до 43% от общего количества "банкоматных" транзакций. В 2019 году доля бесконтактных банкоматов составляла 40%.

По объёму операций бесконтактные банкоматы заняли долю в 45% против 42% годом ранее. Здесь основную роль в повышении сыграл "раздувшийся" на 12% средний размер "бесконтактной" операции, который составил 12,8 тысячи рублей.

Аналитики банка связывают увеличение частоты использования бесконтактных банкоматов с простотой и удобством их использования. Например, карта точно там не застрянет.

К тому же россияне всё активнее отказываются от пластиковых карт в пользу платёжных сервисов на смартфонах. При отсутствии банковской карты операции можно совершать только на бесконтактных банкоматах.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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