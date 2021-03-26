У россиян повысилась финансовая грамотность

Россияне стали чаще пользоваться дистанционными финансовые услугами, искать данные о финансовых организациях в надёжных источниках и делать сбережения на "чёрный день". Такие выводы представлены в третьем замере финансовой грамотности населения по заказу Центробанка РФ.

Итоговый индекс в 2020 году составил 54 балла против 53-х в 2018 году и 52-х в 2017 году.

Как отметил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, исследования 2020 года показали, что люди стали больше думать о сбережениях, а не только тратить. Особенно ценно, что этот тренд стал заметен в 2020 году, когда случилась пандемия коронавируса, вызвавшая экономический кризис.

Швецов подчеркнул, что регулятор неоднократно объяснял, почему так важно иметь "подушку безопасности", которая минимизирует последствия болезни, потери работы и других сложных жизненных ситуаций.

Он также отметил ещё одну важную тенденцию, выявленную в ходе исследований — россияне стали пользоваться надёжными источниками при поиске информации. "Если человек понимает, где искать, то он обязательно найдёт нужную информацию, которая поможет ему разумно и без рисков решить свои финансовые вопросы", — уверен Швецов.