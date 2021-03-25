Малый бизнес первым "ощутил" повышение ключевой ставки

Малый и средний бизнесы первыми пострадали от решения Центробанка РФ повысить ключевую ставку. Программа льготного кредитования "подорожала" до 7,5% годовых.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство экономического развития, которое курирует программу поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ).

Учитывая, что регулятор планирует повышать ключевую ставку и дальше, процентная ставка по льготным кредитам может дорасти до 8,75% годовых и стать "дороже", чем при запуске программы в 2019 году.

Минэкономразвития запустило программу льготного кредитования МСБ в начале 2019 года в рамках национального проекта "МСП и поддержка предпринимательской инициативы". Тогда ставка по льготным кредитам составляла 8,5% годовых. С 1 января 2021 года её опустили до 7% годовых за счёт привязки к ключевой ставке ЦБ (ключевая ставка + 2,75 процентного пункта).

Учитывая, что ЦБ повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%, с 19 марта 2021 года ставка по льготным кредитам для МСБ поднялась с 7% до 7,25% годовых, уточнили в Минэкономразвития.