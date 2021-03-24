Аналитик связал ослабление рубля с угрозой отключения от SWIFT

Основная причина очередного обвала рубля — усиление угрозы отключения России от SWIFT, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Об этом он рассказал в беседе с "Правдой.Ру".

По его словам, отключение России от SWIFT будет для российской экономики "болезненно, но не смертельно". Ожидаемое ужесточение санкций давит не только на рубль, но и на российский долг, причем это взаимосвязанные процессы: нерезиденты распродают ОФЗ, конвертируют полученные рубли в доллары, способствуя ослаблению рубля, и выводят валюту за рубеж.

Аналитик надеется, что если санкции и будут введены также и в отношении российского долга, то только в отношении нового госдолга; ограничения против старого госдолга будут гораздо более разрушительным ударом по российской экономике. Также аналитик рассчитывает на то, что новые санкции не пойдут по иранскому сценарию — т. е. не будут применены санкции против российского экспорта энергоносителей, потому что такой сценарий противоречит интересам Европы, зависящей от российских поставок углеводородов.

На рубль по-прежнему оказывает давление цена нефти, которая начиная с середины марта существенно снизилась. Однако снижение цен на нефть Осадчий рассматривает скорее, как "оптимистический" фактор: аналитик считает, что если бы в отношении российского экспорта энергоносителей, в том числе против "Северного потока — 2", ожидались серьёзные санкции, то цена нефти пошла бы в рост.