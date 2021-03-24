Ипотека растёт как на дрожжах

В этом году совокупный портфель ипотечных кредитов может увеличиться до 10,7 трлн рублей и впервые превысить объём выданных потребительских кредитов. Прогноз на основан на том, что выдача ипотеки будет расти быстрее потребительского кредитования.

Об этом говорится в исследовании российского рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

При этом НКР считает, что темпы прироста ипотечного портфеля в этом году замедлятся до 14-16% с 21% в 2020 году. В целом будет выдано около 3,7-3,8 трлн рублей. Основными причинами замедления ипотечного кредитования станет рост ставок, досрочная реализация части спроса в 2020 году, окончание программы льготной ипотеки в крупных регионах и дальнейшее повышение цен на недвижимость.

Темпы роста портфеля потребительских кредитов сохранятся на уровне 2020 года и составят 9-10%. В итоге к концу года объём всех выданных кредитов составит 10,6 трлн рублей. Спрос на потребительские кредиты остаётся на высоком уровне за счёт усиления потребительской активности и роста номинальных зарплат.