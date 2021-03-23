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Счётная палата нашла угрозу в госдолге

Экономика » Рынки » Долговой рынок

В 2020 году Минфин увеличил размещение облигаций федерального займа с переменным купоном, зависящем от уровня инфляции, ключевой ставки или ставки денежного рынка. В итоге их доля достигла 33,5%, хотя безопасным считается уровень в 25%, говорится в отчёте Счётной палаты.

Счётная палата нашла угрозу в госдолге

Поэтому аудиторы рекомендовали Минфину в 2021 году снизить процентный риск при размещении облигаций федерального займа (ОФЗ), то есть уменьшить размещение ОФЗ с переменным купоном.

Также Счётная палата обратила внимание на снижение интереса к гособлигациям со стороны иностранных инвесторов. Если в январе 2020 года их доля среди покупателей составляла 52%, то в октябре того же года — 4,1%. Фактически это означает прекращение поступлений денег из-за рубежа, ОФЗ скупали исключительно российские компании. К концу года ситуация улучшилась и доля иностранцев среди покупателей гособлигаций увеличилась до 21,3%.

Согласно данным Центробанка, доля иностранных инвесторов в общем объёме размещённых ОФЗ на 1 февраля 2021 года составляла 23,4%, объём принадлежащих им гособлигаций — 3,2 трлн рублей.

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Автор: Анастасия Гостищева
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