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На валютном рынке "краткосрочная" динамика

Экономика » Рынки » Валютный

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько считает динамику на валютном рынке "краткосрочной". Своим видением ситуации он поделился в беседе с RT.

На валютном рынке "краткосрочная" динамика

Гинько уверен, что ничего такого не происходит, что могло бы серьёзно повлиять на курс доллара, а "краткосрочная динамика" не отражает фундаментальных изменений в мировой экономике.

Рост цен на нефть, по его мнению, связан с выходом мировой экономики из ограничений, связанных с коронавирусом. Нефтяные котировки вышли на "доковидный уровень".

При этом экономист обратил внимание, что рост цен на нефть обусловлен не только объективным оживлением экономики, но и скрытой долларовой инфляцией. "Эти рекордные значения фондовых индексов США, которые мы вновь наблюдаем, по S&P 500, по Nasdaq, по росту цены барреля нефти, — это, на самом деле, отражение реальной долларовой инфляции", — уверен он.

Тем временем, цены на нефть перешли к снижению из-за очередного локдауна в европейских странах. Так, Германия продлила карантин до 18 апреля, Польша ввела карантин до 17 апреля, а Франция запретила гражданам 16 департаментов отдаляться от дома на расстояние более 10 км.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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