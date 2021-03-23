Спешно объявленная представителями Еврокомиссии "третья волна" коронавируса в ЕС практически тут же "отозвалась" на нефтяных рынках. Почувствовав скорое снижение спроса, продавцы стали опускать цены и "пощупали" минимумы на дистанции в полтора месяца.
Ситуация была ожидаема, уверен главный аналитик по сырьевым товарам National Australia Bank Лачлан Шо. Его цитирует Reuters: оказывается, ранее уже возник "разрыв" между реальной и биржевой стоимостью нефти, а ожидание скорого "закрытия" экономик некоторых стран ЕС лишь усугубило ситуацию. Напомним список уже известных локдаунов:
По данным на середину 23 марта, стоимость фьючерсов на Brent уже упала до 62,13 долларов за баррель, опускаясь ранее и до 61,42. В случае с WTI дела шли ещё хуже: цены пробили 60 долларов и устремились вниз. Желающие купить нефти на май платят сейчас около 59,28 долларов.
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