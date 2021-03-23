Цены на нефть "смыла" третья волна коронавируса

Спешно объявленная представителями Еврокомиссии "третья волна" коронавируса в ЕС практически тут же "отозвалась" на нефтяных рынках. Почувствовав скорое снижение спроса, продавцы стали опускать цены и "пощупали" минимумы на дистанции в полтора месяца.

Ситуация была ожидаема, уверен главный аналитик по сырьевым товарам National Australia Bank Лачлан Шо. Его цитирует Reuters: оказывается, ранее уже возник "разрыв" между реальной и биржевой стоимостью нефти, а ожидание скорого "закрытия" экономик некоторых стран ЕС лишь усугубило ситуацию. Напомним список уже известных локдаунов:

Германия продлевает карантин до 18 апреля;

Франция запрещает гражданам сразу 16 департаментов ездить по соседним регионам и отдаляться от дома на дистанцию более 10 км;

Польша ввела карантин до 17 апреля: закрыты отели, школы и спортивные площадки.

По данным на середину 23 марта, стоимость фьючерсов на Brent уже упала до 62,13 долларов за баррель, опускаясь ранее и до 61,42. В случае с WTI дела шли ещё хуже: цены пробили 60 долларов и устремились вниз. Желающие купить нефти на май платят сейчас около 59,28 долларов.