Авиасалон МАКС состоится в 2021 году, решение согласовано, более 40 стран намерены принять участие, говорится в релизе Минпромторга РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел совещание оргкомитета по подготовке к 15-му международному авиакосмическому салону МАКС-2021. В ходе встречи стороны обсудили концепцию мероприятия, ход подготовки выставочного комплекса, подготовку АО "Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова" к демонстрационным и показательным полетам и прочие важные вопросы организационного характера.
"Самое главное — МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда", — приводятся в сообщении слова Мантурова.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Путин в день воссоединения Крыма с Россией провозгласил новую империю. Москва заявила, что республики экс-СССР больше не имеют права на антироссийскую политику.