Более 40 стран подали заявки на участие в авиасалоне МАКС-2021

Авиасалон МАКС состоится в 2021 году, решение согласовано, более 40 стран намерены принять участие, говорится в релизе Минпромторга РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел совещание оргкомитета по подготовке к 15-му международному авиакосмическому салону МАКС-2021. В ходе встречи стороны обсудили концепцию мероприятия, ход подготовки выставочного комплекса, подготовку АО "Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова" к демонстрационным и показательным полетам и прочие важные вопросы организационного характера.

"Самое главное — МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда", — приводятся в сообщении слова Мантурова.