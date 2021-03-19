Центробанк РФ готов предоставлять банкам ликвидность, которую можно направлять, в том числе, и на поддержание рынка облигаций федерального займа в случае введения санкций против госдолга. Об этом на пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы готовы, у нас есть все инструменты предоставления ликвидности банковскому сектору, вне зависимости от того, куда банковский сектор будет направлять эту ликвидность", — ответила глава ЦБ на соответствующий вопрос. При этом Набиуллина исключила возможность целевого предоставления ликвидности.
Также она напомнила, что банковский сектор достаточно наполнен ликвидностью. Сейчас профицит ликвидности банков составляет "где-то примерно 1,8 трлн рублей".
В целом, по её словам, введение американских санкций против российского государственного долга не несёт системных рисков, но может вызвать кратковременные колебания курса рубля.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случае введения санкций против госдолга будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности на выкуп облигаций федерального займа у иностранных инвесторов.
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