Силуанов нашёл способ противостоять санкциями против госдолга

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что "мы найдём ответ, найдём решение", если против госдолга будут введены санкции. В частности, Минфин может договориться с Центробанком о предоставлении коммерческим банкам ликвидности на покупку облигаций федерального займа.

Если решения о введении санкций будут приняты, "мы найдём ответ, найдём решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы", — сказал министр, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Ранее директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Пётр Казакевич говорил, что введение санкций против операций с облигациями федерального займа (ОФЗ) нельзя исключать, но такое развитие событий, по его мнению, маловероятно.

Согласно данным Центробанка на 1 февраля 2021 года, объём ОФЗ, принадлежащих иностранцам, оценивался в 3,2 трлн рублей, что является историческим максимумом. При этом это только 23,4% от совокупного объёма всех размещённых гособлигаций.