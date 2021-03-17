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Силуанов нашёл способ противостоять санкциями против госдолга

Экономика » Рынки » Долговой рынок

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что "мы найдём ответ, найдём решение", если против госдолга будут введены санкции. В частности, Минфин может договориться с Центробанком о предоставлении коммерческим банкам ликвидности на покупку облигаций федерального займа.

Силуанов нашёл способ противостоять санкциями против госдолга

Если решения о введении санкций будут приняты, "мы найдём ответ, найдём решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы", — сказал министр, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Ранее директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Пётр Казакевич говорил, что введение санкций против операций с облигациями федерального займа (ОФЗ) нельзя исключать, но такое развитие событий, по его мнению, маловероятно.

Согласно данным Центробанка на 1 февраля 2021 года, объём ОФЗ, принадлежащих иностранцам, оценивался в 3,2 трлн рублей, что является историческим максимумом. При этом это только 23,4% от совокупного объёма всех размещённых гособлигаций.

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Автор: Анастасия Гостищева
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