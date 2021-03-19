Очень немногие могут построить головокружительную карьеру или создать бизнес, приносящий серьёзную прибыль. Поэтому единственный способ увидеть миллион на счёте — это копить деньги, уверена финансовый советник Анна Харченко.
Об этом она рассказала агентству "Прайм".
По её словам, копить деньги можно по-разному: держать их дома, разместить на банковском вкладе или инвестировать в ценные бумаги.
Дома под подушкой сбережения будут давать нулевую и даже отрицательную доходность, учитывая инфляцию и девальвацию. Банковский вклад доход даст скромный — в 4-5%. Вложения в облигации принесут немного больше — 6-8%, а вот инвестиции в акции способны дать и 15-20%. Готовые к риску граждане также могут добавить в свой "портфель" и криптовалюту.
Ещё один способ увеличить доходность от вложений — пользоваться налоговыми льготами. Так, денежные средства на индивидуальном инвестиционном счёте принесут вам дополнительные 13%, но при условии, что вы работаете и платите налог на доходы физических лиц.
Ещё один способ быстрее увидеть приятные цифры на счёте — реинвестировать полученную доходность. То есть, не тратить проценты, а продолжать их вкладывать. По словам Харченко, "этот способ называют восьмым чудом света".
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