Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вдовец Легкоступовой рассказал о последних минутах жизни певицы
Турция заявила о ракетном обстреле провинции Килис
Вакцина AstraZeneca, кроме тромбоза, запускает ещё одну патологию
Эксперт прокомментировал изменения в правилах сдачи экзамена на права
Дочь сатирика Задорнова опубликовала фото с младенцем
К 2025 году в Китае появится коммерческий космодром
Карацев станет 33-м в рейтинге ATP, если победит Рублёва
Прохора Шаляпина заподозрили в романе с внучкой Людмилы Гурченко
"Вне норм дипломатической этики": Штаты удивили Китай на переговорах

Эксперт рассказала, как накопить первый миллион

Экономика » Финансы » Деньги

Очень немногие могут построить головокружительную карьеру или создать бизнес, приносящий серьёзную прибыль. Поэтому единственный способ увидеть миллион на счёте — это копить деньги, уверена финансовый советник Анна Харченко.

Эксперт рассказала, как накопить первый миллион

Об этом она рассказала агентству "Прайм".

По её словам, копить деньги можно по-разному: держать их дома, разместить на банковском вкладе или инвестировать в ценные бумаги.

Дома под подушкой сбережения будут давать нулевую и даже отрицательную доходность, учитывая инфляцию и девальвацию. Банковский вклад доход даст скромный — в 4-5%. Вложения в облигации принесут немного больше — 6-8%, а вот инвестиции в акции способны дать и 15-20%. Готовые к риску граждане также могут добавить в свой "портфель" и криптовалюту.

Ещё один способ увеличить доходность от вложений — пользоваться налоговыми льготами. Так, денежные средства на индивидуальном инвестиционном счёте принесут вам дополнительные 13%, но при условии, что вы работаете и платите налог на доходы физических лиц.

Ещё один способ быстрее увидеть приятные цифры на счёте — реинвестировать полученную доходность. То есть, не тратить проценты, а продолжать их вкладывать. По словам Харченко, "этот способ называют восьмым чудом света".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Россия стала одним из лидеров по дивидендной доходности
Вдовец Легкоступовой рассказал о последних минутах жизни певицы
Турция заявила о ракетном обстреле провинции Килис
Вакцина AstraZeneca, кроме тромбоза, запускает ещё одну патологию
Эксперт прокомментировал изменения в правилах сдачи экзамена на права
Дочь сатирика Задорнова опубликовала фото с младенцем
К 2025 году в Китае появится коммерческий космодром
Эксперт рассказала, как накопить первый миллион
Почему важен циркадный ритм организма
Карацев станет 33-м в рейтинге ATP, если победит Рублёва
Популярное
Мир. Новости мира
Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию

Президент России не поедет в Грецию на военный парад 25 марта. Хотя повод вроде бы есть — парад приурочен к событиям, в которых России сыграла большую роль.

Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию
Путин ответил Байдену историей из детства и пожеланием здоровья
Политика. Новости и аналитика
Путин ответил Байдену историей из детства и пожеланием здоровья
Политика. Новости и аналитика
Российскому послу в США придётся вернуться в Москву
Кремль
России надо последовательно и везде создавать угрозы США
Усам Оздемиров Как защитить природу без ущерба для экономики Усам Оздемиров Любовь Степушова Кто и зачем разбудил "Сонного Джо"? Любовь Степушова Василий Амирджанов Маркс может изменить школьную программу Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
В поисках "Спутника V" жители Польши дошли до российского посольства
Происшествия
Школьник спрыгнул с балкона 23 этажа, потому что дал "слово пацана"
Политолог: Россия не остановится на отзыве посла из США
Мир. Новости мира
Политолог: Россия не остановится на отзыве посла из США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников