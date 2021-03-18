"Ростех" объединит компании "Сухой" и "МиГ"

Госкорпорация "Ростех" объявила о планах по объединению "Объединённой авиастроительной компании", "Сухой" и "МиГ". Инженерно-конструкторские функции выделять в отдельный центр, в который войдут все авиаконструкторские бюро России.

Об этом генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил на совещании с руководством "Объединённой авиастроительной компании" (ОАК) и её ведущих инженерных центров.

Целью проводимых преобразований является повышение устойчивости ОАК, оптимизация административно-управленческого аппарата и снижение непроизводственных издержек и долговой нагрузки. При этом оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры.

Для наилучшего контроля реформы совет директоров ОАК возглавит сам Чемезов.

Конструкторские школы, вошедшие в единый центр самолётостроения сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития и улучшенные условия труда. Единый центр самолётостроения будет располагаться в Москве.

По оценкам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, совокупный оптимизационный эффект от преобразований составит до 130 млрд рублей.