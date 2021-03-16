Приближается глобальная экономическая депрессия, которая является наихудшим временем для проведения экспериментов с личными сбережениями. Вкладывать их в то, что не гарантирует 100-процентный возврат денег — значит рисковать возможностью остаться на плаву во время кризиса.
Об этом сообщает DEITA. RU со ссылкой на российского экономиста Михаила Делягина.
По его словам, уже скоро мир может оказаться в ситуации, когда дефолты будут наступать практически по всем фронтам: на фондовом рынке, в банковском секторе и так далее. Не исключены дефолты целых отраслей и даже отдельных государств.
В таких условиях вкладывать деньги в то, что не гарантирует 100-процентного возврата в любой непредвиденной ситуации — значит рисковать ими.
Тем же, кто всё-таки ищет возможности для сохранения и приумножения сбережений, Делягин посоветовал выбирать ликвидные инструменты, полный возврат которых гарантируется государством. Подобным инструментом для вложений являются, например облигации федерального займа, указал экономист.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.