Экономист предостерёг от экспериментов с личными сбережениями

Приближается глобальная экономическая депрессия, которая является наихудшим временем для проведения экспериментов с личными сбережениями. Вкладывать их в то, что не гарантирует 100-процентный возврат денег — значит рисковать возможностью остаться на плаву во время кризиса.

Об этом сообщает DEITA. RU со ссылкой на российского экономиста Михаила Делягина.

По его словам, уже скоро мир может оказаться в ситуации, когда дефолты будут наступать практически по всем фронтам: на фондовом рынке, в банковском секторе и так далее. Не исключены дефолты целых отраслей и даже отдельных государств.

В таких условиях вкладывать деньги в то, что не гарантирует 100-процентного возврата в любой непредвиденной ситуации — значит рисковать ими.

Тем же, кто всё-таки ищет возможности для сохранения и приумножения сбережений, Делягин посоветовал выбирать ликвидные инструменты, полный возврат которых гарантируется государством. Подобным инструментом для вложений являются, например облигации федерального займа, указал экономист.