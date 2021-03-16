Телепорт в 90-е: россияне поставили рекорд по снижению расходов

Пока власти заняты "заморозкой" цен и попытками восстановления экономики, приправленными риторикой о том, что кризис пандемии пройден, россияне снова "затягивают пояса". Согласно статистике, в потреблении товаров и услуг возникла даже не яма, а "чёрная дыра".

Одной-единственной мысли из отчёта аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza достаточно, чтобы оценить всю глубину проблемы. Впервые с 90-х годов в стране случились сразу и номинальный, и реальный спад потребления.

Простой пример: в кризис 2008–2009 года цены на ряд товаров и услуг тоже выросли, то есть чистые цифры потребления снизились. Но при этом население потратило больше денег, чем ранее — они "растекались" по другим товарам и услугам. 2020 год таким "эффектом" похвастаться не смог.

За 2020 год каждый россиянин потратил примерно на 20,2 тыс. рублей меньше, чем за 2019. Итоговые совокупные расходы жителей страны рухнули на 2,77 трлн. рублей, чего не было ни в один из ранее пережитых кризисов.

"Сокращение расходов населения в пандемическом году было связано с двумя основными факторами: падением располагаемых доходов и карантинными ограничениями. Последние привели к вынужденному снижению трат на питание и досуг вне дома, транспорт, услуги и т. д. В то же время многие россияне сознательно сократили расходы в период кризиса, старались формировать сбережения и откладывать деньги на чёрный день, одной из самых популярных стратегий действий стало приобретение недвижимости", — уточняют эксперты FinExpertiza.