Расходы россиян снизились максимальными за пять лет темпами

В 2020 году потребительские расходы россиян снизились на 9%. Это максимальные с 2015 года темпы снижения, свидетельствуют данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В среднем в 2020 году россияне тратили на товары и услуги 26,9 тысячи рублей ежемесячно, сообщает ТАСС. Годом ранее ежемесячные расходы россиян составляли 28,6 тысячи рублей, что на 1,7 тысячи рублей больше. Годовые расходы граждан упали на 20,2 тысячи рублей.

В последний раз большее существенное снижение расходов наблюдалось в 2015 году. Тогда граждане сократили свои траты на 10,2%.

Снижение расходов в 2020 году объясняется двумя факторами — сокращением реальных доходов и действием карантинных ограничений. Последний фактор привёл к снижению расходов на питание и развлечения вне дома, транспорт, услуги и так далее. При этом многие люди целенаправленно снижали расходы, чтобы отложить деньги на чёрный день. Самой популярной стратегией стала покупка недвижимости, огромную роль в этом сыграла льготная ипотека.