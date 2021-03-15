Кабмин запускает третий этап туристического кешбэка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении 2 млрд рублей на третий этап туристического кешбэка. Возобновление программы намечено на март 2021 года.

Программа туристического кешбэка предусматривает частичный возврат денежных средств, потраченных россиянами на отдых. Точные даты начала и окончания третьего этапа позднее определит Ростуризм.

Правила программы остаются прежними. Продолжительность отдыха и проживания в гостинице должны составлять не менее двух ночей. Возвращается до 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк доступен только если поездка оплачена картой Мир. Деньги возвращаются автоматически в течение пяти дней с оплаты тура.

Программа туристического кешбэка стартовала в 2020 году. Во время первого этапа поездки нужно было купить в августе, а совершить их — до конца года. Второй этап начался в октябре и распространялся на туры до 10 января 2021 года. За оба этапа россияне купили поездки на 6,5 млрд рублей, государство вернуло им 1,2 млрд рублей.