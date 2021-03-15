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Кабмин запускает третий этап туристического кешбэка

Экономика » Финансы » Деньги

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении 2 млрд рублей на третий этап туристического кешбэка. Возобновление программы намечено на март 2021 года.

Кабмин запускает третий этап туристического кешбэка

Программа туристического кешбэка предусматривает частичный возврат денежных средств, потраченных россиянами на отдых. Точные даты начала и окончания третьего этапа позднее определит Ростуризм.

Правила программы остаются прежними. Продолжительность отдыха и проживания в гостинице должны составлять не менее двух ночей. Возвращается до 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк доступен только если поездка оплачена картой Мир. Деньги возвращаются автоматически в течение пяти дней с оплаты тура.

Программа туристического кешбэка стартовала в 2020 году. Во время первого этапа поездки нужно было купить в августе, а совершить их — до конца года. Второй этап начался в октябре и распространялся на туры до 10 января 2021 года. За оба этапа россияне купили поездки на 6,5 млрд рублей, государство вернуло им 1,2 млрд рублей.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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