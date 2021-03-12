Кому на Руси жить хорошо: рост зарплат осуждённых превысил 11%

В 2020 году зарплата российских осуждённых увеличилась более чем на 11%. Об этом на заседании коллегии рассказал руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

"Нам удалось увеличить среднемесячную заработную плату осужденным более чем на 11%", - цитирует Калашникова ТАСС.

Также руководитель службы отметил рост доли осуждённых, привлечённых к оплачиваемой работе, на 10%. Объём произведённой ими продукции, работ и услуг вырос на 12%, до 36,3 млрд рублей. Чистая прибыль, по его словам, составила 3,3 млрд рублей, увеличившись на 40%.

Кроме того, были приняты меры, направленные на компенсацию исковых требований потерпевших. Сумма возмещений увеличилась в 2020 году на 14%, в том числе за счёт того, что первыми на оплачиваемую работу отправляли осуждённых, имеющих иски.

Также Калашников сообщил, что Федеральная служба исполнения наказаний продолжает повышать профессиональные качества осуждённых. В 2020 году функционировало 728 образовательных учреждений и подразделений. Новые профессии получили 132 тысячи осуждённых.