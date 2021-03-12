Найдена "фантастическая" разница в господдержке регионов

Государственная поддержка регионов оказалась абсолютно разной: кому-то покрыли только часть потерь, кому-то — все потери и даже больше. Эксперты не смогли найти объяснения такой "фантастической" разнице.

В 2020 году дефицит бюджета зафиксирован в 57 из 85 российских регионах, сообщает Forbes со ссылкой на данные Федерального казначейства. Дефицит в отдельных регионах объясняется обвалом цен на энергоносители, в других — возросшими затратами на здравоохранение и поддержку населения.

Федеральная помощь была оказана всем, но её разные размеры вызвали у экспертов недоумение. Объяснить разницу им не удалось.

Объём поддержки не всегда зависел от динамики доходов региона или его расходов. Так, Свердловская область потеряла доходы на 3,9 млрд рублей, её расходы увеличились на 51 млрд рублей — помощь составила 39 млрд рублей. В то же время доходы Кемеровской области рухнули на 24 млрд рублей, расходы выросли на 46 млрд рублей, а центр выделил ей всего 31 млрд рублей. В Сахалинской области, где доходы сократились на 14,5 млрд рублей, поддержка и вовсе снизилась на 6,8 млрд рублей.