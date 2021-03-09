Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Manizha в шоке от своей победы в отборе на "Евровидение"
Вяльбе призвала WADA заняться терапевтическими исключениями
Сахар снижает иммунитет и вызывает воспаление
Эксперт рассказал о будущем военных технологий
Биологи выяснили, почему кошачья мята отпугивает комаров
Эксперт рассказал о возможности введения новых санкций из-за "СП-2"
"Это неизбежно": польский дипломат о санкциях для "режима Лукашенко"
Решение ОПЕК+ поддержало цены на нефть
Эспозито назвал Овечкина претендентом на рекорд Гретцки

В РФ рассказали о рекордном экспорте продовольствия за рубеж

Экономика » Аграрный сектор

В 2020 году Россия стала рекордсменом по экспорту продовольствия. Об этом со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт" Министерства сельского хозяйства сообщает РБК .

В ведомстве рассказали, что в прошлом году российские экспортеры поставили за рубеж 79 миллионов тонн сельхозпродукции на общую сумму 30,7 миллиарда долларов, что на 20 процентов превышает показатель 2019 года. Таким образом, РФ впервые за постсоветскую историю заработала на экспорте продукции АПК больше, чем потратила на импорт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
В РФ рассказали о рекордном экспорте продовольствия за рубеж
Раскрыта технология изготовления клея неандертальцами
Профессор Воробьев о достоинствах и недостатках прививок
Рекордный рост кредитования МСБ может стать проблемой для банков
Пресс-секретарь Зеленского оценила шансы Порошенко на кресло президента
Генпрокуратура назвала регион с самым высоким уровнем коррупции
Большунов показал невесту и медали чемпионата мира
В РФ предложили ограничить рекламу фастфуда
Росстат зафиксировал убытки в пяти отраслях экономики
Инцидент в Белом доме разлучил Байдена и его собак
Популярное
Красота
Ливанка в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой

Ливанка Нахиде Абден в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой.

Ливанка в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой
Германию предупредили: Россия - самый главный враг
Евросоюз
Германию предупредили: Россия - самый главный враг
Человеческий фактор
Все погибшие в ДТП под Самарой были молодыми людьми
Новости Украины
Байден отклонил предложение Зеленского о визите на Украину
Василий Амирджанов Полиция оправдала протестную акцию снеговиков Василий Амирджанов Игорь Буккер Кто возглавил список рептилий-убийц Игорь Буккер Павел Новиков Банкротство или рефинансирование: что выбрать в сложной ситуации Павел Новиков
Военные новости
Китайский военный эксперт предупредил "волчью стаю" во главе с США
Мир. Новости мира
Елена Пономарева: Наша политика в отношении СНГ вызывает недоумение и возмущение
США нашли "другие инструменты" для ответа России
США и Канада. Новости и аналитика
США нашли "другие инструменты" для ответа России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников