В 2020 году Россия стала рекордсменом по экспорту продовольствия. Об этом со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт" Министерства сельского хозяйства сообщает РБК .
В ведомстве рассказали, что в прошлом году российские экспортеры поставили за рубеж 79 миллионов тонн сельхозпродукции на общую сумму 30,7 миллиарда долларов, что на 20 процентов превышает показатель 2019 года. Таким образом, РФ впервые за постсоветскую историю заработала на экспорте продукции АПК больше, чем потратила на импорт.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ливанка Нахиде Абден в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой.