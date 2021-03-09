В РФ рассказали о рекордном экспорте продовольствия за рубеж

В 2020 году Россия стала рекордсменом по экспорту продовольствия. Об этом со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт" Министерства сельского хозяйства сообщает РБК .

В ведомстве рассказали, что в прошлом году российские экспортеры поставили за рубеж 79 миллионов тонн сельхозпродукции на общую сумму 30,7 миллиарда долларов, что на 20 процентов превышает показатель 2019 года. Таким образом, РФ впервые за постсоветскую историю заработала на экспорте продукции АПК больше, чем потратила на импорт.