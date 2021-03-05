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Минфин сократил долю доллара и евро в ФНБ до 35%

Экономика » Прогнозы и статистика

В феврале 2021 года доля доллара США и евро в структуре Фонда национального благосостояния сократилась с 45% до 35%, сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Освободившиеся активы Минфин вложил в японскую иену и китайский юань.

Минфин сократил долю доллара и евро в ФНБ до 35%

В итоге доля японской иены в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличилась до 5%, доля китайского юаня — до 15%.

Минфин ранее заявлял о намерении изменить структуру ФНБ по аналогии с международными резервами, в которых доля доллара в последнее время неуклонно снижалась.

На 1 марта 2021 года объём ФНБ составлял 13 трлн 552,1 млрд рублей или 11,7% ВВП. Объём ликвидных активов составил 8 трлн 686,8 млрд рублей ($116,7 млрд) или 7,5% ВВП.

Убыток от размещения средств на валютных счетах в Центробанке за период с 15 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года превысил 3,7 млрд рублей или $50 млн. При этом курсовая разница от переоценки активов ФНБ с начала года была положительной — 43,7 млрд рублей. Доход от размещения средств фонда в разрешённые финансовые активы, за исключением валютных счетов ЦБ, составил 1,8 млрд или $24,9 млн.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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