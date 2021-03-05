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Страховой рынок вырос, несмотря на пандемию

Экономика » Страхование

Объём страховых премий за 2020 год превысил 1,5 трлн рублей, что на 4,1% больше, чем за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Страховой рынок вырос, несмотря на пандемию

При этом квартальная динамика была неравномерной. Во II квартале, во время действия жёстких карантинных ограничений, премии сократились, но уже в III квартале вернулись к докризисному уровню.

Годовой прирост премий связан с активным продвижением продуктов страхования жизни и кредитным страхованием. На последнее сильно повлияла государственная программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Спрос на накопительное страхование вызван поиском альтернативы подешевевшим банковским вкладам.

Негативный вклад внёс сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС), которое сжалось из-за сокращения реальных доходов населения и оптимизации расходов небольших компаний. Увеличение расходов на ДМС со стороны крупных компаний лишь частично компенсировало снижение сегмента.

Рентабельность капитала страховых компаний снизилась до 30%, но осталась максимальной на российском финансовом рынке. Прибыль выросла до 247,5 млрд рублей.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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