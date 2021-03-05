Страховой рынок вырос, несмотря на пандемию

Объём страховых премий за 2020 год превысил 1,5 трлн рублей, что на 4,1% больше, чем за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

При этом квартальная динамика была неравномерной. Во II квартале, во время действия жёстких карантинных ограничений, премии сократились, но уже в III квартале вернулись к докризисному уровню.

Годовой прирост премий связан с активным продвижением продуктов страхования жизни и кредитным страхованием. На последнее сильно повлияла государственная программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Спрос на накопительное страхование вызван поиском альтернативы подешевевшим банковским вкладам.

Негативный вклад внёс сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС), которое сжалось из-за сокращения реальных доходов населения и оптимизации расходов небольших компаний. Увеличение расходов на ДМС со стороны крупных компаний лишь частично компенсировало снижение сегмента.

Рентабельность капитала страховых компаний снизилась до 30%, но осталась максимальной на российском финансовом рынке. Прибыль выросла до 247,5 млрд рублей.