Приятный "бонус" получат украинские бизнесмены от Европейского инвестиционного банка. Для поддержки малого и среднего бизнеса на Украине в ЕС нашли 20 млн евро.
Сообщение о финансировании доступно на официальном сайте ЕИБ. В нём отмечается, что с украинской стороны проект курирует "Укрэксимбанк".
"Дополнительное финансирование, а именно заём в размере 20 миллионов евро, будет передаваться в кредит местным частным предприятиям с упором на малые и средние предприятия (МСП)", — указано в заявлении.
Весьма интересно, что Европейский инвестиционный банк считается многими экспертами одним из ключевых инструментов работы с "отсталыми странами". Кроме того, на официальном сайте организации, уже упомянутом выше, указано, что:
"ЕИБ работает в тесном сотрудничестве с другими институтами ЕС для содействия европейской интеграции, поддерживает политику ЕС в более чем 140 странах по всему миру".
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