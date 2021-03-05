Для украинского бизнеса приготовили подарок: банк ЕС даст 20 млн евро

Приятный "бонус" получат украинские бизнесмены от Европейского инвестиционного банка. Для поддержки малого и среднего бизнеса на Украине в ЕС нашли 20 млн евро.

Сообщение о финансировании доступно на официальном сайте ЕИБ. В нём отмечается, что с украинской стороны проект курирует "Укрэксимбанк".

"Дополнительное финансирование, а именно заём в размере 20 миллионов евро, будет передаваться в кредит местным частным предприятиям с упором на малые и средние предприятия (МСП)", — указано в заявлении.

Весьма интересно, что Европейский инвестиционный банк считается многими экспертами одним из ключевых инструментов работы с "отсталыми странами". Кроме того, на официальном сайте организации, уже упомянутом выше, указано, что:

"ЕИБ работает в тесном сотрудничестве с другими институтами ЕС для содействия европейской интеграции, поддерживает политику ЕС в более чем 140 странах по всему миру".