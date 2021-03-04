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Кредитная карта: как бесплатно пользоваться деньгами банков

Экономика » Финансы » Деньги

Согласно данным Центробанка, в России выпущено 38,8 млн кредитных карт. Их популярность объясняется, в том числе, возможностью пользоваться деньгами банков совершенно бесплатно.

Кредитная карта: как бесплатно пользоваться деньгами банков

При этом процентные ставки по кредитным картам всегда выше, чем по другим потребительским кредитам. Но можно так пользоваться кредитной картой, что вам не придётся платить ни копейки.

Самое главное - успевать вносить потраченные вами денежные средства в течение так называемого льготного периода. Чаще всего это 50-60 дней с момента первой покупки по карте. В отдельных банках льготный период может быть продолжительнее.

Второй момент: нужно оплачивать картой покупки, а не снимать наличные, чтобы не платить банку комиссию за снятие. В некоторых банках доступно и бесплатное снятие наличных с кредитной карты.

Третий момент: если у вас уже есть дебетовая карта, то лучше всего взять кредитную карту в том же банке, чтобы не платить комиссию при переводе между ними.

Четвёртый момент: выбирайте кредитную карту с бесплатным обслуживанием.

При выполнении всех условий вы сможете бесплатно пользоваться деньгами, а ещё и получать за это бонусы, если у банка есть соответствующая программа лояльности.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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