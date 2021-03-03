Экспорт продукции АПК вырос на 36%

В 2021 году объём экспорта агропромышленного комплекса составил $4,1 млрд, что на 35,8% больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ "Агроэкспорт" при Министерстве сельского хозяйства РФ.

Экспорт зерновых подскочил на 107%, до $1,8 млрд. Поставки рыбы и морепродуктов снизились на 25,7%, до $448 млн, пищевой и перерабатывающей продукции — на 5,7%, до $346 млн. Экспорт мясной и молочной продукции вырос на 33,7%, до $135 млн, продукции масложировой отрасли — на 6,3%, до $687 млн, прочей продукции агропромышленного комплекса (АПК) — на 58%, до $690 млн.

Ведущим покупателем российской сельхозпродукции остаётся Китай. На него приходится 18% всех поставок — $741 млн (+27,3%). На втором месте расположилась Турция (15,3% или $628 млн). На третье место вырвался Египет. Страна занимает долю в российском экспорте продукции АПК в 10,9% ($448 млн). За счёт роста экспорта на 58% Египет отодвинул Евросоюз, объём поставок в который составил $430 млн (+3%). В топ-10 стран, куда поставляется российская продукция АПК, также входит Южная Корея, Азербайджан, Украина, Пакистан, Узбекистан и Монголия.