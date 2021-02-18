Минтруд сообщил о снижении численности безработных россиян

Во время пандемии уровень безработицы вырос почти на 30%.

В России постепенно стабилизируется ситуация на рынке труда. В настоящее время на биржах труда зарегистрировано порядка 2,6 млн граждан, сообщила заместитель главы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.

По данным за сентябрь в стране было зарегистрировано 3,7 млн безработных россиян. В августе данный показатель составил 6,4%, а в декабре снизился до 5,9%.

Этого удалось добиться благодаря принятым властями мерам, направленным на поддержку занятости населения.

Также отмечается, что в этом году снижение уровня безработицы останется одним из приоритетных направлений экономической политики властей.