Во время пандемии уровень безработицы вырос почти на 30%.
В России постепенно стабилизируется ситуация на рынке труда. В настоящее время на биржах труда зарегистрировано порядка 2,6 млн граждан, сообщила заместитель главы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.
По данным за сентябрь в стране было зарегистрировано 3,7 млн безработных россиян. В августе данный показатель составил 6,4%, а в декабре снизился до 5,9%.
Этого удалось добиться благодаря принятым властями мерам, направленным на поддержку занятости населения.
Также отмечается, что в этом году снижение уровня безработицы останется одним из приоритетных направлений экономической политики властей.
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