Большинство банков в России приостановили выдачу льготных автокредитов по государственным программам.
Как сообщает издание gazeta. ru, речь идёт о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
"Новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, пока не поступил", — цитирует издание источник в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".
Источник в ассоциации отметил, что приостановление выдачи льготных автокредитов может негативно сказаться на продажах автомобилей бюджетного сегмента.
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