Выдачу льготных автокредитов приостановили в России

Большинство банков в России приостановили выдачу льготных автокредитов по государственным программам.

Как сообщает издание gazeta. ru, речь идёт о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

"Новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, пока не поступил", — цитирует издание источник в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

Источник в ассоциации отметил, что приостановление выдачи льготных автокредитов может негативно сказаться на продажах автомобилей бюджетного сегмента.