"Сыктывкар Тиссью Груп" показывает новый уровень развития бизнеса

Компания "Сыктывкар Тиссью Груп" — одно из ведущих предприятий в сфере производства "тиссью", бумажных санитарно-гигиенических изделий. Ассортимент готовых изделий насчитывает свыше ста наименований. Доля рынка СТГ в производстве потребительской туалетной бумаги по итогам 2020 года составила 7%, при этом в сегменте двухслойной бумаги — 12,5%.

Как отметила Нина Прасолова, директор по связям с общественностью ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп", в сегменте профессиональных бумажных санитарно-гигиенических изделий компания уверенно занимает 2-е место с долей рынка около 15%.

В данном секторе компания представлена брендом VeiroProfessional — это санитарно-гигиеническая продукция для использования "вне дома":

в лечебных,

образовательных,

культурно-спортивных и развлекательных учреждениях,

в сфере оказания медицинских и бьюти-услуг.

Данная продукция отвечает повышенным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности.

Компания СТГ начала историю своего развития в 1987 году, когда на базе Сыктывкарского ЛПК была построена фабрика санитарно-гигиенических бумаг. В современном виде "Сыктывкар Тиссью Груп" действует с 2005 года, представлена двумя производственными площадками крупных производственных объединений: в Республике Коми и Ростовском районе Ярославской области. В "Сыктывкар Тиссью Груп" придерживаются политики:

экологичности производства,

введения энергосберегающих принципов работы,

внедрения инновационных технологий,

создания благоприятной социальной среды в коллективе.

Это позволяет добиваться устойчивого развития бизнеса, полностью отвечать задачам по охране окружающей среды и удовлетворять потребности потребителей в качественном продукте во всех сегментах "тиссью" — для дома и вне дома. Компания намерена и в 2021 году сохранить темпы развития в соответствии с приоритетными для СТГ направлениями. В этом и следующем году ОАО СТГ планирует инвестировать в российскую экономику более 1 млрд. рублей.