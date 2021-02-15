Компания "Сыктывкар Тиссью Груп" — одно из ведущих предприятий в сфере производства "тиссью", бумажных санитарно-гигиенических изделий. Ассортимент готовых изделий насчитывает свыше ста наименований. Доля рынка СТГ в производстве потребительской туалетной бумаги по итогам 2020 года составила 7%, при этом в сегменте двухслойной бумаги — 12,5%.
Как отметила Нина Прасолова, директор по связям с общественностью ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп", в сегменте профессиональных бумажных санитарно-гигиенических изделий компания уверенно занимает 2-е место с долей рынка около 15%.
В данном секторе компания представлена брендом VeiroProfessional — это санитарно-гигиеническая продукция для использования "вне дома":
Данная продукция отвечает повышенным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности.
Компания СТГ начала историю своего развития в 1987 году, когда на базе Сыктывкарского ЛПК была построена фабрика санитарно-гигиенических бумаг. В современном виде "Сыктывкар Тиссью Груп" действует с 2005 года, представлена двумя производственными площадками крупных производственных объединений: в Республике Коми и Ростовском районе Ярославской области. В "Сыктывкар Тиссью Груп" придерживаются политики:
Это позволяет добиваться устойчивого развития бизнеса, полностью отвечать задачам по охране окружающей среды и удовлетворять потребности потребителей в качественном продукте во всех сегментах "тиссью" — для дома и вне дома. Компания намерена и в 2021 году сохранить темпы развития в соответствии с приоритетными для СТГ направлениями. В этом и следующем году ОАО СТГ планирует инвестировать в российскую экономику более 1 млрд. рублей.
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