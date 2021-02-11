Новые прогнозы касательно добычи нефти в России представили эксперты МВФ. В своём докладе о ситуации в нефтяной отрасли страны они подчеркнули: себестоимость добычи российской нефти слишком высока.
По мнению специалистов МВФ, Россия столкнулась сразу с несколькими проблемами:
Сокращение количества нефти на старых месторождениях может достигать примерно 10-25% в год, при этом в Саудовской Аравии данная цифра доходит лишь до 8%.
Из-за вышеуказанных проблем себестоимость добычи нефти в России застыла примерно на 40 долларах за баррель, что делает страну "аутсайдером" среди более "продвинутых коллег". Иракская нефть добывается по 12 долларов за баррель, нефть из Саудовской Аравии — по 13.
"Таким образом, продолжительный период цен на нефть ниже 40 долларов за баррель может иметь значительные долгосрочные последствия для будущего нефтегазового сектора РФ", — резюмируют эксперты.
Исходя из расчётов Минфина, в котором уверены, что солидная часть доходов бюджета приходится именно на нефть и газ, можно сделать вывод: при долгосрочном падении нефти ниже 40 долларов в стране начнутся проблемы. Так, в 2021 году планируются доходы в сумме 18,8 трлн рублей, в которых "нефтегаз" составит, по предварительным прогнозам, 7,7 трлн.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.