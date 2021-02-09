Ростом не вышли: о доходах россиян "забыли" в погоне за "прорывами"

Удивительный факт стал известен после очередного заседания Госдумы: оказывается, все планы по "рывкам", "прорывам" и "обгонам" мировой экономики не предполагают хоть сколько-нибудь адекватный рост доходов россиян.

По данным, которые привёл глава Минэкономразвития Максим Решетников, в следующие 10 лет россияне будут становиться "богаче" на 2,5% в год — именно таков прогнозируемый рост их реально располагаемых доходов. Если выводить данную цифру в денежном выражении из средней зарплаты (составляющей 35 043 рубля), то получится 876 рублей.

Каким образом планируется увеличивать спрос, развивать предпринимательство и учить россиян работать со сбережениями на дополнительные 876 рублей в год — непонятно. Однако есть, как оказалось, данные поинтереснее:

"…крайне важно, как можно скорее восстановить докризисную занятость, обеспечить снижение непроизводительных издержек и рост производительности труда в экономике, и на этой основе — рост заработных плат", — заявил Решетников.

Каким образом возможен рост заработных плат практически без роста реально располагаемых доходов - ребус, достойный аудиторов Счётной палаты. Разве что власти "что-то знают" про будущую инфляцию и валютные курсы.

Напомним, что по итогам 2020 года средняя зарплата в долларовом эквиваленте просела до значений 2010 года. То есть россияне оказались у полок с продуктами по ценам 2020 года, а кошельки им "передали" из 2010.

Самое интересное: допустим, что рост в 2,5% всё-таки случился. Если опираться на 2,5% как на максимум, то выйти на уровень жизни 2013 года россияне смогут примерно в 2024 году…