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Новая проблема для мировой экономики: еда всё дороже

Экономика

Новые сложности ждут мировую экономику уже в скором времени: выданные во многих странах "вертолётные деньги", вынужденный "отдых" населения без возможности выйти из домов и стремительное восстановление резервов Китая ударили по продовольственному рынку.

Новая проблема для мировой экономики: еда всё дороже

Согласно данным Индекса продовольственных цен ФАО (ведомства ООН), продовольственные товары, относимые на рынке к "базовым", дорожают более восьми месяцев подряд. При этом нарастающий спрос не в силах охладить ни новые "коронавирусные" ограничения, ни проблемы с перевозками.

Так, показатель, который показывает стоимость 95 ключевых сырьевых товаров, вырос до 113,3 пункта — "высоты", которую ранее брали лишь в 2014 году. Если говорить о конкретных позициях:

  • кукуруза за январь подорожала на 11,2%;
  • пшеница за январь подорожала на 6,8%;
  • растительное масло за январь подорожало на 5,8%.

Интересно, что даже проблемы с перевозкой не мешают рынкам "пузыриться": как оказалось, в Китае возник дефицит грузовых контейнеров, из-за чего стоимость перевозки выросла в три-четыре раза.

Китай, к слову тоже "разгоняет" рынок: соя и кукуруза идут в Поднебесную во всё больших объемах, поскольку власти взяли курс на восстановление резервов. Также среди факторов роста — решение российских властей по экспортным пошлинам на пшеницу и проблемы с погодой в Южной Америке.

И хотя пока явной угрозы нехватки продовольствия нет, жителям всех стран (и особенно — слабо развитых) в последнюю очередь хотелось бы видеть растущие ценники. Данный фактор — угроза, которая может привести к росту бедности и социальным потрясениям, если ситуация окажется вне контроля властей.

Автор: Константин Шапров
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