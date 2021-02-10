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Российскому сельскому хозяйству предрекли гибель без мигрантов

Экономика

Эксперт считает, что если в России не разрешат въезд мигрантам для привлечения их к сельхозработам, аграрный сектор ждёт гибель. В марте прошлого года въезд для иностранных рабочих был закрыт из-за пандемии коронавируса.

Российскому сельскому хозяйству предрекли гибель без мигрантов

Как сообщает "Общественная служба новостей", такого мнения придерживается политолог, экс-замглавы Федерации мигрантов России Маис Курбанов. Он отметил, что ранее мигранты выполняли большую часть работ в аграрном секторе по причине нехватки профессионалов в данной области в России.

"Россия по сельскому хозяйству одно из самых передовых государств мира. Для внутренней потребности рабочих достаточно, но когда со всех сторон на Россию накладывают санкции, эмбарго — Россия неоднократно объявляла, что выйдет из положения с помощью союзных республик. Россия продаёт очень много различных продуктов: мясо, сою, фасоль, зерно, подсолнечник. Но внутренних ресурсов, человеческих — не хватает.

Россия нуждается в мигрантах. Сейчас уже февраль, а с марта начнётся подготовка к посевной. Для этого и нужно пригласить мигрантов. Но это не простые иностранцы. Они разбираются в технике, умеют обращаться с землёй. Это граждане постсоветских государств, которые знают психологию и культуру россиян. Весь мир знает, что мы вместе. И вместе мы будем стоять против других государств, которые хотят загнать нас в угол. Без мигрантов аграрному сектору России не выжить", — цитирует издание Курбанова.

Отмечается, что по данным Европейской комиссии, поток мигрантов в Европу резко сократился из-за коронавируса. Кроме того, за десять месяцев прошлого года на треть сократилось число заявлений на предоставление политического убежища.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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