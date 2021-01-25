Недовольны остались представители республиканцев проектом от команды Джо Байдена, который предлагает бросить экономике страны "спасательный круг".

Команда Байдена планирует устроить действительно масштабную раздачу денег — планируется:

"Я не думаю, что он может получить наши голоса, наши 60 голосов. Потому что даже представители республиканцев, желающие принять подобные меры, склонны думать, что это " вне их диапазона ", — рассказал представитель Сената Джон Тьюн , данные приводит Politico.

Таким образом, Байдену, возможно, придётся выбирать между снижением своих амбиций и принятием законопроекта "через силу". По данным Politico, некоторые демократы в Палате представителей обдумывали меньший по объёмам пакет помощи, однако Байден захотел "всё и сразу".

"Американский народ взывает о помощи, требует действий, и мы должны ответить.

Я надеюсь, что мы сможем заручиться сотрудничеством наших республиканских коллег, что они понимают всю серьёзность ситуации.

Нам нужны все инструменты, которые у нас есть", — уверен сенатор Берни Сандерс.