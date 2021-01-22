Великое закрытие: российский бизнес ставит антирекорды

Российский бизнес снова поражает печальными цифрами: по данным обзора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в стране пять лет подряд становится всё меньше и меньше компаний.

В доступном для всех желающих отчёте "Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции. 2020 год" можно найти множество впечатляющих цифр. Вот некоторые из них:

за 2020 год в стране стало на 8,2% меньше юрлиц;

за двухлетний период каждый шестой бизнесмен закрыл свое дело;

падение числа компаний фиксируется пять лет подряд.

2020 год стал, конечно, "особенно приятным": экономика потеряла примерно 600 тысяч юридических лиц, а вместе с ними — рабочие места, налоговые поступления, шансы на более уверенный рост спроса и примерно 2,8 трлн рублей выручки (суммарно для малого и среднего бизнеса).

Процесс "штопора" для бизнеса в России уже становится привычным: с 2016 года аналитики фиксируют "великое закрытие", которое пока не удаётся остановить ни налоговыми льготами, ни "бонусами" вроде особых кредитов.

Единственным действующим рычагом остаётся прямой запрет на банкротство: с апреля по декабрь ситуация стала чуть лучше. Однако вечно держать "режим моратория" не выйдет…