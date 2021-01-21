Биржевые индексы в США рекордно выросли на фоне инаугурации Байдена

Нью-Йоркская фондовая биржа отреагировала на вступление в должность президента США Джозефа Байдена рекордным ростом основных котировок.

По итогам торговой сессии 20 января американский промышленный индекс Dow Jones достиг отметки 31 201,83 пункта (рост на 0,88%). Индекс S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний американского рынка, установился на отметке 3 854,21 пункта (рост на 1,46%). Индекс электронной биржи Nasdaq продемонстрировал рост на 2,04% — до 13 466,15 пункта.

Аналитики отмечают, что росту котировок способствовало возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату. Соответствующие указы новый президент США Джозеф Байден подписал в первый же день. Кроме того, положительное влияние на индекс S&P 500 оказала стриминговая платформа Netflix, сообщившая, что количество её платных подписчиков превысило 200 миллионов человек.

Церемония инаугурации Джозефа Байдена прошла в среду, 20 января, в Вашингтоне. В первый же рабочий день на посту президента США Джозеф Байден подписал ряд указов, отменяющих распоряжения его предшественника Дональда Трампа. Среди них, в частности, возвращение США в ВОЗ и в Парижское соглашение по климату, прекращение строительства стены на границе с Мексикой и снятие ограничений на въезд в США для жителей ряда стран Ближнего Востока.