Вступление Джо Байдена в должность президента США существенно отразится на национальной валюте страны.
По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, волатильность доллара существенно возрастёт и валюта станет менее стабильной.
Экс-премьер отметил, что в таком случае инвесторы и другие держатели доллара будут избавляться от него из-за потери стабильности на рынке.
"После инаугурации Байдена волатильность доллара критически вырастет", — добавил Медведев.
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