Медведев предсказал ослабление доллара при Байдене

Вступление Джо Байдена в должность президента США существенно отразится на национальной валюте страны.

По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, волатильность доллара существенно возрастёт и валюта станет менее стабильной.

Экс-премьер отметил, что в таком случае инвесторы и другие держатели доллара будут избавляться от него из-за потери стабильности на рынке.