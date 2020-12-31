Биткоин вновь обновил исторический максимум

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум. На этот раз криптовалюта перевалила за 29 тысяч долларов.

Как сообщает РИА "Новости", к завершению 30 декабря биткоин подорожал в среднем более чем на семь процентов.

Отмечается, что биткоин занимает около 70,5 процентов всего мирового рынка криптовалют.

Это не первое стремительное обновление рекорда стоимости криптовалюты в декабре: во второй половине месяца биткоин обновил державшийся три года рекорд в 20 042 доллара, а в минувшее воскресенье достиг 28 тысяч долларов.