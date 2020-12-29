Выдохнуть и задуматься: что ждёт экономику России в 2021 году

Рассказывая о практике "вертолётных денег" и помощи экономике, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: прямая раздача денег населению может котироваться как "дешёвый популизм", которого властям России удалось избежать.

Чиновник напомнил, что за рубежом деньги буквально "сгорели в топке", так что власти России сделали верный выбор — предпочли "точечный" сценарий оказания помощи.

"У нас совсем другая ситуация. Да, мы тоже припали, и припали существенно, и вылезать из этого будем весь следующий год, но меньше, чем они", — резюмировал Песков.

Чего ждать жителям страны от "припавшей" экономики в 2021 году? К чему готовиться?

Прогнозом делится Александр Разуваев, директор аналитического департамента компании "Альпари", кандидат экономических наук.

Валюта и нефть: повод выдохнуть

Эксперт уточняет: да, российская экономика "припала" меньше, чем другие (примерно на 3,5 — 4%). Но причина вот в чём: доля сектора услуг у нас меньше, чем у других. А от локдаунов пострадал, прежде всего, сектор услуг.

Очень хорошим подспорьем был бы рост цен на нефть — до 60-70 долларов за баррель. Эти цифры - своеобразный "маяк": если они будут достигнуты, то ознаменуют выход мировой экономики из рецессии.

"ОПЕК серьёзно ждёт дополнительный спрос", — отмечает Разуваев.

Рубль, прогнозирует эксперт, будет расти. Если говорить о прогнозах по парам:

Доллар/рубль — 65-67;

Евро/рубль — 78-80.

Инфляция и депозиты: повод задуматься

Для населения есть повод порадоваться: прогнозы по важным показателям умеренно оптимистичные. Инфляция, прогнозирует Разуваев, превысит 5%, но итогам года она будет порядка 4%.

Есть, конечно, и проблемы: например, очень низкие ставки по депозитам.

"Депозитные ставки до повышения ключевой ставки останутся на нынешнем уровне — 2-4%. Это очень плохо. Люди будут покупать всё: акции, золотые и серебряные монеты, недвижимость, валюты. Я считаю, что снижение ключевой ставки было очень поспешным и резким", — комментирует эксперт.

Однако в целом прогноз умеренно позитивный, резюмирует Разуваев.

Специально для "Правды. Ру".