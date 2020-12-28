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В Кремле рассказали, сильно ли "припала" экономика России

Политика

Несмотря на то, что в странах Запада всё-таки рискнули и "влили" в экономику большие объёмы денег, в том числе в виде пособий, на экономике это не отразилось — в большинстве стран она просела. Так что в Кремле не видят смысла "сжигать в топке" деньги для помощи экономике России.

В Кремле рассказали, сильно ли "припала" экономика России

Рассказывая о практике "вертолётных денег" и помощи экономике, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: прямая раздача денег населению может котироваться как "дешёвый популизм", которого властям России удалось избежать.

"Давайте посмотрим те страны, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%?" — высказался Песков.

Также чиновник напомнил, что деньги буквально "сгорели в топке", так что власти России сделали верный выбор — предпочли "точечный" сценарий оказания помощи.

"У нас совсем другая ситуация. Да, мы тоже припали, и припали существенно, и вылезать из этого будем весь следующий год, но меньше, чем они", — резюмировал Песков.

Автор: Константин Шапров
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