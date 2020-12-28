Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что мошенники пытались выманить у неё деньги.
Злоумышленники позвонили на телефон чиновницы и хотели, чтобы она подтвердила перевод со своей карты.
"Я, естественно, положила трубку, что я советую всем остальным", - отметила Набиуллина.
По её словам, мошенники оказались "продвинутыми" и использовали голосовых ботов.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.