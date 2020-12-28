Набиуллиной позвонили мошенники

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что мошенники пытались выманить у неё деньги.

Злоумышленники позвонили на телефон чиновницы и хотели, чтобы она подтвердила перевод со своей карты.

"Я, естественно, положила трубку, что я советую всем остальным", - отметила Набиуллина.

По её словам, мошенники оказались "продвинутыми" и использовали голосовых ботов.