Выдержит ли экономика РФ сокращение мигрантов

Сегодня, 21 декабря, в 12:00 заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских расскажет, как может сказаться на российской экономике почти двукратное сокращение количества трудовых мигрантов в наших мегаполисах и экономических зонах.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается создать электронный реестр результатов медицинского осмотра трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ. Подобные меры (как и экзамены на знание русского языка) не только не способствуют притоку рабочей силы из-за рубежа, но и ставят заслоны. Кому это выгодно?

В начале этой недели минстрой из-за кризиса с рабочей силой на строительных объектах обратился к правительству с просьбой упростить въезд для мигрантов с отрицательным тестом на COVID-19 не ранее чем за три дня до въезда в Россию. При этом в нашей стране проживает, согласно медицинским показаниям, более одного миллиона ВИЧ-инфицированных. По всей видимости, среди пациентов есть и трудовые мигранты.

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